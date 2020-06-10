رياضة | الكشف عن مصير إنبي من التعاقد مع نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن مصير إنبي من التعاقد مع نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية مصرية، أن الجهاز الفني لنادي إنبي قد حسم مصيره، من التعاقد مع نجم الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وارتبط إسم إنبي، بالتعاقد مع عمار حمدي لاعب الأهلي، والمعار لفريق طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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حيث أكدت التقارير الصحفية، أن حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي، كان يرغب بالتعاقد مع عمار حمدي، خلال الصيف المقبل.

وتابعت التقارير، أن الجهاز الفني تراجع عن ضم عمار حمدي، بسبب رغبة طلائع الجيش في تجديد إعارته.

ولعب عمار حمدي تحت قيادة حلمي طولان، عندنا كان الأخير مدربًا للاتحاد السكندري.