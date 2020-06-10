رياضة | فيورنتينا يحدد سعر بيع 'جوهرته' لإنتر ميلان ومانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر فيورنتينا يحدد سعر بيع 'جوهرته' لإنتر ميلان ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدور صراع محتدم حالياً بين ناديي إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بشأن ضم المهاجم الدولي"فيديريكو كييزا" لاعب نادي فيورنتينا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي فيورنتينا حدد سعر بيع اللاعب للمهتمين بضمه، وعلى رأسهم فريقي الإنتر ومانشستر يونايتد، بالإضافة ليوفنتوس.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن الفيولا حدد مبلغ 70 مليون يورو للتخلي عن خدمات كييزا.

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وأكدت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد في وضع جيد للفوز بخدمات اللاعب صاحب الـ22 عاماً، حيث يتصدر حالياً سباق ضم اللاعب.

ويجيد اللاعب في مركز الجناحين الأيمن والأيسر، وأصبح أحد أهم عناصر المنتخب الإيطالي الأول، رفقة المدرب روبيرتو مانشيني، بفضل آدائه الثابت هذا الموسم.

يذكر أن كييزا هو أحد خريجي أكاديمية نادي فيورنتينا، وخاض مع الفريق الأول للنادي 139 مباراة، سجل خلالها 29 هدفاً ومرر 20 تمريرة حاسمة.