رياضة | ريال مدريد يخطط للإطاحة بنجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط للإطاحة بنجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني، للتخلص من خدمات الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب فريقه الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء ذلك بعد خروجه من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق، ودخوله دائرة اهتمام العديد من الأندية المهتمة بضمه.

رودريجيز يحظى باهتمام مانشستر يونايتد، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث دخل في مفاوضات جادة مع اللاعب، ووصلت الاتفاقات إلى مراحل متقدمة، وذلك بعد خروجه أيضاً من حسابات بايرن ميونيخ، المعار إلى صفوفه.

Advertisements

واستقر ريال مدريد، على أنه لن يتخلى عن خدمات اللاعب، بأقل من 40 مليون يورو، لمن يرغب في ضمه.

هذا المبلغ الذي جعل بقائه في بايرن ميونيخ، مستحيلاً، رغم تمسك البافاري بخدماته، لكن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، حالت دون ذلك.

وكان زيدان قد أكد في أكثر من مناسبة أهمية وجود اللاعب وتمسكه ببقائه بين صفوف الفريق الملكي، قبل أن يقرر النادي الإسباني، وضعه ضمن قائمة الضحايا.

جدير بالذكر أن اللاعب الكولومبي خاض هذا الموسم، 12 مباراة فقط، بجميع المسابقات، وسجل هدف وصنع الآخر.