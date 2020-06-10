رياضة | تشيلسي يقترب من الإعلان عن صفقة فيرنر.. رسميا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشيلسي يقترب من الإعلان عن صفقة فيرنر.. رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى نادي تشيلسي الانجليزي تعاقده مع تيمو فيرنر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج، لينضم إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.

ومن المتوقع، أن يتم الإعلان عن صفقة انتقال فيرنر إلى تشيلسي رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة.

المهاجم الألماني فيرنر صاحب الـ24 عاما، فضل الانتقال إلى تشيلسي عن ليفربول، حسب ما أشارت تقارير صحفية، وأوضح مهاجم منتخب إنجلترا الأسبق، مايكل أوين، عن السبب الذي دفعه إلى ذلك.

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وعبر أوين عن رأيه في ضياع الصفقة على ليفربول من خلال تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية، وقال: "هناك مشكلة في ليفربول وهي من تسببت في تفضيل فيرنر الانتقال إلى تشيلسي".

وأرجع السبب إلى وجود الثلاثي الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، الذي سيزيد من صعوبة مهمة فيرنر في التواجد بالتشكيل الأساسي داخل ليفربول، إضافة إلى تواجد ديفوك أوريجي الذي قام ليفربول بتجديد عقده منذ فترة لسنوات مقبلة.

وتابع، "فيرنر لاعب مميز، أعتقد أن كلوب لو كانت أمامه الفرصة للتعاقد معه كمهاجم رابع للفريق لفعل ذلك دون تردد، وكان يجب على الإدارة موازنة التزاماتها المادية، وأرى أن تشيلسي يحتاج لاعب مثل فيرنر أكثر من ليفربول".

جدير بالذكر أن المهاجم الألماني تيمو فيرنر ظهر بشكل مميز خلال مشواره مع فريقه الحالي وهو ما جعله غاية للعديد من الأندية، حيث انتقل إلى لايبزيج في صيف 2016، قادما من شتوتجارت بعد مسيرة كبيرة وناجحة، ولعب حتى الآن 153 مباراة، وسجل 91 هدف، وصنع 39 آخرين.