رياضة | محامي النقاز يشكو مرتضى منصور إلى الفيفا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر محامي النقاز يشكو مرتضى منصور إلى الفيفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية عربية أن أنيس بن ميم محامي النجم التونسي حمدي النقاز قرر تقديم شكوى ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وذكر ابن ميم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ما يفيد بشكوى مرتضى منصور عقب التصريحات الأخيرة التي هاجم فيها رئيس الزمالك محامي النجم التونسي.

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وقام مرتضى منصور رئيس الزمالك بتوجيه تهمة لمحامي حمدي النقاز بالتواطؤ مع مسئولين في الفيفا في شكواه ضد النادي الأبيض التي حصل بموجبها على حكم مبدئي ضد الزمالك أخيراً.

وتمكن حمدي النقاز من الحصول على حكم يمنحه الحق في الحصول على مليون و200 ألف دولار بعد فسخ تعاقده مع الزمالك من جانب واحد.

وقال أنيس بن ميم محامي النقاز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "تم اليوم رسميًا إيداع شكوى لدى لجنة أخلاقيات الفيفا ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بشأن كل الاتهامات الباطلة التي روج لها في ملف حمدي النقاز".