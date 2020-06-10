شكرا لقرائتكم محمد سمير: طاهر محمد طاهر سيلعب للأهلي في حالة واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد سمير لاعب الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب أن طاهر محمد طاهر سيلعب للنادي الأهلي في حالة واحدة فقط.

أضاف محمد سمير خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت مع الاعلامي احمد شوبير: " طاهر محمد طاهر يرغب في الاحتراف الخارجي ودائما ما أتحدث معه واللاعب يرغب في اللعب للنادي الأهلي في حالة عدم تحقيق حلمه بالاحتراف".

أوضح محمد سمير أن طاهر محمد طهر لاعب ذو إمكانات فنية كبيرة وينقصه بعض الأشياء التي ستأتي مع الوقت.