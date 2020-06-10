شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يرجئ العديد من ملفاته الى ما بعد حسم مصير الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرجأ مسئولو المقاولون العرب العديد من الملفات المهمة حتى منتصف يونيو الجاري، حيث يترقب نادي ذئاب الجبل ما ستسفر عنه الفترة المقبلة في تحديد مصير مسابقة الدوري العام، في ظل انتشار وباء كورونا المستجد، والذي تسبب في توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي، حرصاً على سلامة اللاعبين ولمنع انتشار الفيروس على مساحة أوسع.

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، في تصريحات خاصة، أنه سيجتمع مع الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس فور تحديد مصير مسابقة الدوري، لحسم العديد من الملفات المهمة والمؤجلة، وعلى رأسها موقف الجهاز الفني من معروف يوسف لاعب الزمالك المعار إلى المقاولون، ومدى حاجة الفريق إلى خدمات النيجيري، وكذلك تحديد الموقف تجاه أيمن حفني المعار للفريق من المقاصة، وحسم مصير المعارين إلى الأندية الأخرى، ومناقشة احتياجات الفريق الصيفية من الميركاتو المقبل.

فيما رفض مسئولو ذئاب الجبل مقترح إلغاء الموسم الجديد الذى يتم دراسته فى اتحاد الكرة، بأن يتم استكمال ما تبقى من الموسم الحالى، ومسابقة كأس مصر، وخوض منافسات الكأس الجديد، مع إلغاء الموسم المقبل، وأكد المهندس محمد عادل فتحى أن هذا المقترح يضر بالمنتخبات قبل الأندية، موضحا أن الأندية ما زالت تعانى من فترة توقف وصلت إلى 3 أشهر منذ مارس الماضى بسبب وباء كورونا، فكيف إذا استمرت لسنة بإلغاء الموسم الجديد.

Advertisements

وعن تطبيق لائحة الموسم الماضى بأن يلعب والمقاولون فى البطولة العربية بينما يشارك النادى المصرى فى كأس الكونفدرالية، قال عادل إن المقاولون ليس لديه أزمة فى أن يلعب فى إحدى البطولتين فى حال إلغاء الموسم، وأن الأمر الأهم هو ألا يتم تجاهل ما قدمه ذئاب الجبل فى الموسم الجاري.

وأشار عادل إلى أن ما حدث فى الموسم الماضى من استبعاد المقاولون من المشاركة فى البطولة العربية، رغم أنه كان صاحب الحق فى تلك المشاركة لأنه كان يحتل المركز الخامس فى جدول المسابقة، ظلم واضح لذئاب الجبل ولن يرضى المقاولون بتكرار هذا الظلم مجدداً.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.