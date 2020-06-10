شكرا لقرائتكم خبر عن آدم لالانا باقٍ مع ليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق لاعب وسط ليفربول آدم لالانا على تمديد قصير الأمد لعقده ما سيسمح له بالبقاء مع متصدّر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى نهاية الموسم. وكان عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما ينتهي في ختام موسم 2019-2020، لكن تعليق المنافسات بسبب فيروس كورونا ، أخّرنهاية الموسم إلى يوليو المقبل، مع عزم رابطة الدوري على استئناف المنافسات 17 الجاري.

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