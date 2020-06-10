كونتيس مطلوب في الفجيرة والظفرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أبدى ناديا الفجيرة والظفرة اهتمامهما بالتعاقد مع المدرب اليوناني كريستوس كونتيس (45 عاماً) والذي أعلن رحيله عن فريق حتا مؤخراً.

ونجح كونتيس في تقديم كرة قدم جميلة مع حتا؛ لذلك فهو مطلوب للاستمرار في دوري الخليج العربي؛ حيث يبحث الفجيرة عن مدرب بديل للإيطالي فيفاني، في حين يتحسب الظفرة لرحيل مدربه رازوفيتش المرشح الأول لتدريب «الأبيض».

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