«لازم حد يتدخل»..طلعت يوسف : ما يحدث عبر قناتي الأهلي والزمالك بين مسئولي الناديين شيء مؤسف ومحزن

لموجز

أعرب طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري عن استياءه مما يحدث عبر القنوات التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي بين مسؤولي الأهلي والزمالك.

وأضاف "يوسف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" المذع عبر فضائية "صدى البلد" انه يجب تدخل وزارة الشباب والرياضة أو من وصفهم بـ"الحكماء" في الناديين لعمل مبادرة لإنهاء الأمر.

وقال يوسف : يجب أن تكون هناك مبادرة من وزارة الشباب والرياضة أو من أحد الكبار داخل الناديين وبعيدًا عن مجلس الإدارة لإنهاء الأمر .

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وتابع : الأجواء غير جيدة ويجب إيقاف ما يحدث حاليًا حتى ولو عن طريق الحكماء في الناديين، بالتأكيد الأهلي والزمالك بهما الكثير من القامات المؤثرة

وأختتم "يوسف" تصريحاته قائلا : الجماهير حزينة مما يحدث، نتمنى أن يكون هناك هدوء في المرحلة المقبلة، النشاط متوقف ونشاهد ما يحدث الآن فماذا سيحدث بعد عودته؟، الأمر محزن .