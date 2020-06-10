شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سمير: انتقلت للأهلى مقابل 150 ألف جنيه..ومندهش لاستبعادى الدائم من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد سمير مدافع المقاولون العرب، أنه انتقل من نادى بنى سويف للأهلى فى سن الـ14 من عمره مقابل 150 ألف جنيه فقط للنادى الصعيدى بعدما اختبره مصطفى يونس فى قطاع الناشئين بالنادى الأحمر .

وأضاف سمير فى تصريحات ببرنامج ملعب اون تايم مع الإعلامى أحمد شوبير أنه حزين بسبب خروجه الدائم من حسابات الأجهزة الفنية للمنتخب الوطني الأول خلال السنوات الماضية، قائلا أكثر من مدرب وجهاز فني قالي لي انني كنت قريباً من الانضمام إلى الفراعنة إلا أن الظروف حالت دون ذلك بالرغم من المستوى الجيد الذى يقدمه مع قلعة الذئاب خلال الموسمين الماضيين، بالإضافة لإحرازه العديد من الأهداف المؤثرة سواء من كرات ثابتة أو متحركة .

من ناحية أخرى أكد أحمد شوبير أن علاقته بناديه السابق الأهلى تمتد لاكثر من 44 عاما مؤكدا أنه كان حارس مرمى كبير وعمره ما طلب من الإدارة معرفة القيمة المادية التى سيحصل عليها عند تجديد عقده نظرا لعلمه الشديد أنه يلعب فى النادى الأهلى

وقال شوبير خلال تقديمه لبرنامجه اليومى أنه لم يتدخل يوما فى تصعيد نجلى مصطفى شوبير للفريق الأول، وأن علاقتى بتوقيعه على العقود الجديدة كلمة مبروك فقط مؤكدا أنه لم يسأل نجله عما سيحصل عليه سنويا فى النادى الأهلى لأنه صاحب الفضل عليه وعلى أبوه ، وأكد شوبير أنه طلب الإطلاع على عقد ابنه مصطفى مرة وحيدة من سنتين عندما كان نجله يجلس فى البيت، أما وبعد مشاركته مع الفريق الأول فلم يتدخل ولو لمرة وحيدة ويعلم أخباره مثل بقية الإعلاميين عبر وسائل الإعلام المختلفة فقط .