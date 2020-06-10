شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الخالق: وقعت للأهلى قبل الزمالك وبدايتى أفضل من طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ابراهيم عبد الخالق لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الانتاج الحربي أنه وقع بالفعل للنادي الأهلي قبل الانتقال الى الزمالك عندما كان لاعبا في صفوف فريق سموحة.

وأضاف عبد الخالق، خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة أون تايم مع الاعلامي أحمد شوبير، بالفعل وقعت مع علاء عبد الصادق قبل الانتقال الى الزمالك لكن في هذا التوقيت كان النادي منتظر قرار أحمد فتحي والعودة من قطر وقتها ما جعلتني تراجعت وانتقلت للزمالك من جديد".

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وقال ابراهيم عبد الخالق أن الأندية المهددة بالهبوط هي التي تريد إلغاء الدوري، وأرى أن الإلغاء سيحدث ضررا كبيرا للأندية التي قدمت أداء رائعا مثل الأهلي، أما عن منافسة سموحة على لقب الدوري عام 2014 وخسارته لصالح الأهلي قال: "لو كان لدينا جمهور لكنا فزنا به، لكن هذا الدوري كأنه كتب للأهلي من هدف في مرمى سموحة ثم إضاعة محمود فتح الله ركلة جزاء في لقاء القمة".

وأضاف عبد الخالق بدايتي مع نادي الزمالك كانت أفضل من طارق حامد وجلست على الدكة بسبب أحد المدربين ، مشيرا إلى أن نادي سموحة أكثر الأندية إستقرارا وأن إدارة الإنتاج لم تقصر مع اللاعبين رغم الأزمة الحالية".