شكرا لقرائتكم خبر عن كشف طبى شامل لجميع لاعبى الفرق الرياضية فى الزمالك قبل عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور علي إجراء كشف طبي شامل لجميع لاعبي الفريق الرياضية في النادي قبل خوض أول مران لكل فريق عقب عودة النشاط الرياضي المحتملة خلال الفترة المقبلة، بعد فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث استقر مرتضي منصور علي أن يخضع جميع اللاعبين لفحص طبي شامل للتأكد من سلامة جميع اللاعبين، وحفاظا علي باقي زملاءهم، كما ستقوم إدارة النادي بتطهير وتنظيف جميع مباني ومنشاءات وملاعب النادي قبل عودة النشاط يأتي هذا علي الرغم من أن إدارة النادي منحت تعليمات بتطهير مقر الزمالك يوميا منذ أزمة كورونا.

من ناحية آخري، دخل الأورجوياني سيرينو جناح صن داونز الجنوب أفريقي حسابات نادي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تلقت إدارة الكرة بنادي الزمالك عرضا من أحد الوسطاء بالتعاقد مع سيرينو وإمكانية التفاوض مع إدارة صن داونز لاقناعها بالتخلي عن اللاعب الذي يعد أحد الأهداف القوية للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتبحث إدارة الكرة فكرة التعاقد مع سيرينو في ظل الإمكانيات الرائعة التي يمتلكها اللاعب ، خاصة ان إدارة النادي تبحث عن تدعيم الفريق بنجوم سوبر للحفاظ علي مسيرة البطولات التي يسير عليها الفريق خلال الموسمين الأخيرين وحصول الفريق علي 4 بطولات هما كأس مصر والسوبر المحلي والكونفيدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.