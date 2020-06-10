شكرا لقرائتكم خبر عن لومالا: لم أبدى رغبتى فى الرحيل عن بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدولي الأوغندي عبده لومالا صانع ألعاب فريق نادي بيراميدز التصريحات المنسوبة إليه والتي تحدث فيها عن رغبته في الرحيل ومغادرة النادي خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنها لا أساس لها من الصحة، حيث نسبت إحدى الصحف الأوغندية تصريحات لصانع الألعاب الدولي تحدثت فيها عن رغبته في الرحيل عن النادي لعدم المشاركة ولشعوره بعدم القدرة على التأقلم مع طريقة اللعب وأسلوب الفريق وأنه يرغب في العودة مجددا إلى أوروبا في أسرع وقت ممكن.

وقال لومالا فى تصريحات صحفية، أن ما نسب إليه من تصريحات غير صحيحة على الإطلاق ولم يتحدث بها وأنه سعيد بتواجده في صفوف النادي ويسعى لإثبات نفسه والتألق ولا يستطيع الصبر على عودة النشاط الرياضي واللعب مرة أخرى بالفريق.

Advertisements

وأجرى لاعب منتخب أوغندا الدولي اتصالات مع مسئولو نادي بيراميدز نفى فيها التصريحات المنسوبة إليه مؤكدا أنه لم يتحدث لأي وسيلة إعلامية وأنه سعيد بوجوده في صفوف النادي.

وقرر مسئولو نادى بيراميدز، سداد مستحقات لاعبى الفريق الكروى الأول، المتبقية على 4 أشهر بدلاً من شهرين، وذلك فى ظل الظروف التى تمر بها الرياضة المصرية بشكل عام وتوقف جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدورى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد، حيث رفض المسئولون بالفريق السماوى تخفيض مرتبات اللاعبين واستقروا على تقسيمها على 4 أشهر منعًا لتعرض النادى لأزمة مالية.