شكرا لقرائتكم خبر عن لومالا: لم أبدى رغبتى فى الرحيل عن بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدولي الأوغندي عبده لومالا صانع ألعاب فريق نادي بيراميدز التصريحات المنسوبة إليه والتي تحدث فيها عن رغبته في الرحيل ومغادرة النادي خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنها لا أساس لها من الصحة، حيث نسبت إحدى الصحف الأوغندية تصريحات لصانع الألعاب الدولي تحدثت فيها عن رغبته في الرحيل عن النادي لعدم المشاركة ولشعوره بعدم القدرة على التأقلم مع طريقة اللعب وأسلوب الفريق وأنه يرغب في العودة مجددا إلى أوروبا في أسرع وقت ممكن.
وقال لومالا فى تصريحات صحفية، أن ما نسب إليه من تصريحات غير صحيحة على الإطلاق ولم يتحدث بها وأنه سعيد بتواجده في صفوف النادي ويسعى لإثبات نفسه والتألق ولا يستطيع الصبر على عودة النشاط الرياضي واللعب مرة أخرى بالفريق.
وأجرى لاعب منتخب أوغندا الدولي اتصالات مع مسئولو نادي بيراميدز نفى فيها التصريحات المنسوبة إليه مؤكدا أنه لم يتحدث لأي وسيلة إعلامية وأنه سعيد بوجوده في صفوف النادي.
وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن لاعبى الفريق كان يتبقى لهم شهرين لم يحصلوا عليهم قبل توقف النشاط، لتستقر الإدارة على تقسيم مرتبات الشهرين على "4 أقساط" بحيث يحصل كل لاعب على نصف مرتبه على مدار 4 أشهر.
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