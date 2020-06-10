شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا لوكلاء اللاعبين: لا تستغلّوا أسم المصرى فى صفقات الوهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى المصرى البورسعيدى بعض وكلاء اللاعبين من الزج بإسم النادى فى بعض الصفقات الوهمية التى يحاول البعض إبرامها لتسويق بعض اللاعبين، مؤكدا أن أى صفقة سيعقدها النادى الساحلى ستكون عبر بوابة مجلس الإدارة التى ينتمى إليها اللاعب وليس من الأبواب الخلفية .

وأبدى السقا اندهاشه فى تصريحات خاصة لليوم السابع من الزج بإسم المصرى فى بعض الصفقات وتحديدا مركز حراسة المرمى مؤكدا انه يرى يوميا عدد من الاخبار لبعض حراس المرمى يحاولوا تسويق أنفسنم عن طريق المصرى، مؤكدا أن النادى يمتلك حارس مرمى على مستوى عالى وهو أحمد مسعود وأنه الحارس الأساسى للفريق خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن الجميع يعلم مستواه الفنى منذ اكثر من موسم .

من ناحية أخرى أعرب طارق العشرى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المصرى البورسعيدى، عن اشتياقه الشديد لعودة النشاط الرياضى وتجاوز جائحة انتشار فيرس كورونا المستجد، قائلاً: "الاتجاه العام لدى الحكومة فى عودة النشاط بشكل طبيعى أمر أسعدنى بشدة"، مشددًا على ضرورة تحديد كافة المعايير والتى سيتم اتباعها فى المرحلة المقبلة للتغلب على الفيروس ومنع انتشاره.

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أضاف مدرب المصري فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورت": "من الأفضل أن نبدأ موسما جديدا بشكل منتظم وأفضل، لتعلم الأندية احتياجاتها فور معرفتها متى ستبدأ المسابقة ولكي تحدد ميزانياتها واحتياجاتها".

وعن أزمة أزمة إيقاف القيد الموقعة على الفريق، حيث فرض الاتحاد الدولى على المصرى البورسعيدى عقوبة عدم قيد لاعبين جدد خلال فترتين قيد على خلفية أزمة لاعبه الإيفوارى الشيخ موكورو الذى لم يسدد مستحقات ناديه السابق هلال الأبيض السودانى، أكد طارق العشرى، إنه تم تكليف عبد الظاهر السقا بالملف.