شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي : إدارة الزمالك وفرّت جميع طلبات كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك عن كواليس تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، ومصير الصفقات الجديدة التي يننوي مسئولي الزمالك إبرامها، ومصير اللاعبين الذين تلقوا عروضا، وقال أمير مرتضي على قناة الزمالك: كارتيرون أكثر شخص أجلس معه خلال هذه الفترة، ونتحدث عن كل شيء يخص فريق الكرة بما فيها خطة التحضير للموسم الجديد، مشددا على أن القوام الأساسي للزمالك مستمر ولا نية للتفريط فيه بل العكس لدينا نية لتدعيم الفريق بعناصر جديدة.

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وأضاف أمير مرتضي منصور : الصفقات الجديدة ستتم في مراكز معينة ولن تؤثر على الأسماء الموجودة بل ستخلق منافسة، مشيرا إلى أن الإدارة وفرت كل طلبات كارتيرون وهناك توافق عليها من جانبه.

وعن تجديد عقد كارتيرون ، علق المشرف علي الكرة قائلا: "متفقين على كل شيء بخصوص تجديد العقد ومرتضى منصور هو من سيعلن ذلك واتفقنا بنسبة 99% على كل التفاصيل الخاصة بتجديد عقده، واتفقنا مع كارتيرون على سيناريوهات عودة الدوري أو الغائه وعلى خطة التحضير للموسم الجديد والمعسكر الذي سيخوضه الفريق".