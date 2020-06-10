شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: مش هاشتغل في الزمالك لو مش هلاقي أكل ..والأهلي ظلم حسام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمي الأهلي والمنتخب الوطني السابق انه لا يفكر في العمل بالزمالك في يوم من الأيام، وقال احمد ناجي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 : عمري ما اشتغل في الزمالك لو مش هلاقي أكل ، وعن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للسابق فقال احمد ناجي انه تعلم كثيرا من البرتغالي .

كما أكد احمد ناجي ان حسام غالي لاعب الأهلي السابق هو المخطئ في ازمته مع أسامة نبيه مدرب المنتخب السابق، مضيفا انه توجه الي غرفة حسام غالي واخبره انه مخطئ، وعن رحيل حسام عاشور من الأهلي قال احمد ناجي ان الأهلي ظلم حسام عاشور في التعامل معه بهذة الطريقة.

وكشف احمد ناجي مدرب حراس مرمي سموحة ان عصام الحضري حارس مرمي المنتخب الوطني السابق كان ترتيبه رقم 3 في حراس مرمي المنتخب في بطولة أمم افريقيا التي أقيمت بالجابون ، وأضاف احمد ناجي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 ان عصام الحضري ابلغه منذ أيام برغبته في العودة للملاعب بعد اعلان اعتزاله، مضيفا ان الأهلي لم يخسر أي بطولات بعد رحيل عصام الحضري ولكن جمهور الأهلي لم يقتنع بأي حارس بعده لانه كان يقارن بين الحضري واي حارس.

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وأضاف احمد ناجي انه سامح محمد عواد حارس مرمي الزمالك بعد تجاوزه في حقه في احدي الفترات، وقال احمد ناجي ان محمد عواد مثله مثل كل الحراس التي تدربت تحت يده، حيث يعتبرهم جميعا ابناءه، كما فجر احمد ناجي مفاجأة عندما اكد انه شعر بالندم لرحيل محمد الشناوي حارس الأهلي الحالي عن القلعة الحمراء قبل العودة مرة اخرة لبيته، وعن شريف اكرامي فقد أكد احمد ناجي أن شريف إكرامي كان الاحق بالتواجد مع المنتخب بدلا من عواد في كأس العالم 2018 وان المفاضلة بينهما بسبب التعرض للضغوطات.

من ناحية اخري استعرض الإعلامي إبراهيم فايق التصور الخاص بإستاد النادي المصري الجديد في مدينة بورسعيد والذي سيتم انشاءه بدلا من استاد بورسعيد الحالي، وفقا لتعليمات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريةن وقال إبراهيم فايق في برنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 ان الاستاد الجديد سيتم إنشاؤه وفقا لاحدث الأنظمة العالمية والمواصفات الدولية، وسيكون بسعة 12 ألف متفرج ، مضيفا ان وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدأت الخطوات الإيجابية في انشاء استاد بورسعيد الجديد.