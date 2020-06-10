شكرا لقرائتكم خبر عن قصة "محترفون ولكن".. نجوم ارتبطت أسمائهم بسوق الانتقالات المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا تتردد أسماء بعض اللاعبون المصريين المحترفين بالدوريات الخارجية، فى سوق الانتقالات المحلية، فعلى الرغم من ارتباط هؤلاء النجوم بأندية أوروبية إلا إنه فى كل ميركاتو وخاصة فى نهاية كل موسم، يرتبط أسماء هؤلاء اللاعبون بأندية القطبين الأهلى أو الزمالك، وإن أحدهم فتح خط مفاوضات مع محترف بعينه من أجل إنهاء مسيرته والعودة إلى مصر من جديد.

ومع اقتراب فتح سوق الانتقالات الصيفية عقب انتهاء الموسم الحالى الذى مازال معلقًا بسبب انتشار فيرس كورونا المستجد، ارتبط أسم أكثر ن لاعب بأندية الأهلى و الزمالك، ودخل معهم بيراميدز الذى أصبح ينافس الكبار بقوة خاصة وإنه يمتلك كافة مقومات النجاح، ونرصد أسماء المحترفون الذين ترددت اسمائهم بالعودة للإيجيبشن ليج.

أحمد حجازى وتدعيم دفاع الأهلى

كشفت العديد من التقارير أن الأهلى يرغب فى التعاقد مع أحمد حجازى مدافع فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، قبل أن تكشف بعض الأخبار الأخرى أن المارد الأحمر أغلق هذا الملف تمامًا خاصة بعدما أبدى اللاعب رغبته فى الاستمرار بتجربته الاحترافية.

على غزال لدعم القطبين

فى كل فترة انتقالات يتردد أسم على غزال لاعب فريق لارسيا اليوناني، ما بين الأهلى والزمالك، وأن أحد الفريقين يسعى لضم اللاعب لدعم صفوفه، وفى الفترة الأخيرة ارتبط اسم اللاعب بقلعة ميت عقبة وإنه كان على مقربة من التوقيع، قبل أن تفشل الصفقة.

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أحمد حسن كوكا ودعم هجوم الأهلى

أحمد حسن كوكا مهاجم فريق أولمبياكوس اليونانى، دخل ضمن قائمة المحترفون الذين تتردد أسمائهم دائمًا لدعم هجوم الأهلى، فى كل مرة يتم خلالها التحدث عن رغبة المارد الأحمر فى دعم خط هجومه، إلا أن فى النهاية يظل اللاعب فى مسيرته الاحترافية.

كريم حافظ ودعم الجبهة اليسرى

أيضًا أصبح كريم حافظ ظهير أيسر فريق ملطية سبور التركى، من الأسماء التى تتردد حول تدعيم الجبهة اليسرى للأهلى أو الزمالك فى كل ميركاتو، رغم استقرار اللاعب فى الدورى التركى وإبدائه أكثر من مرة رغبته فى استكمال مسيرته الاحترافية.

الدورى المصرى "طوق النجاة" وردة

الأزمة الأخيرة التى حدثت مع عمرو وردة وإنهاء إعارته لنادى لاريسا اليونانى عودته لصفوف ناديه باوك، جعلت أسمه يتردد بين الأندية المصرية وتتحدث بعض التقارير على أن اللاعب معروض على نادى بيراميدز والزمالك أيضًا، إلا أنه لم تظهر ملامح حقيقية حول إمكانية عودة اللاعب لمصر فى الفترة المقبلة.