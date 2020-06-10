شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير : علاقتى بالأهلى عمرها 44 سنة وعمرى ما سألت ابنى هياخد كام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير مقدم برنامج ملعب اون تايم، أن علاقته بناديه السابق الأهلى تمتد لاكثر من 44 عاما مؤكدا أنه كان حارس مرمى كبير وعمره ما طلب من الإدارة معرفة القيمة المادية التى سيحصل عليها عند تجديد عقده نظرا لعلمه الشديد أنه يلعب فى النادى الأهلى .

وقال شوبير خلال تقديمه لبرنامجه اليومى أنه لم يتدخل يوما فى تصعيد نجلى مصطفى شوبير للفريق الأول، وأن علاقتى بتوقيعه على العقود الجديدة كلمة مبروك فقط مؤكدا أنه لم يسأل نجله عما سيحصل عليه سنويا فى النادى الأهلى لأنه صاحب الفضل عليه وعلى أبوه ، وأكد شوبير أنه طلب الإطلاع على عقد ابنه مصطفى مرة وحيدة من سنتين عندما كان نجله يجلس فى البيت ، أما وبعد مشاركته مع الفريق الأول فلم يتدخل ولو لمرة وحيدة ويعلم أخباره مثل بقية الإعلاميين عبر وسائل الإعلام المختلفة فقط .

وأشار حارس الأهلى الأسبق أنه لا يشعر بحماس زائد من المسئولين عن كرة القدم لعودة الدورى الممتاز مشيرا أن عودة النشاط الرياضى لا يعنى عودة كرة القدم فقط .

فى سياق آخر، استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إلغاء مسابقات ودوريات الناشئين لهذا الموسم سواء فى حالة موافقة الجهات المسئولة على استئناف النشاط الكروي من عدمه، وذلك بسبب ضيق الوقت وارتباط هولاء المراحل بالامتحانات خلال الفترة الحالية إلى جانب إنه لا يوجد سبب رئيسى من استكمالهم للمسابقات التى يكون الهدف الأول منها هو تدعيم المنتخبات الوطنية فى هذه السن وتدعيم أنديتهم أيضًا بلاعبين مميزين .