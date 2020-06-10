شكرا لقرائتكم خبر عن عرض إماراتى يهدد استمرار حسام حسن مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى حسام حسن مهاجم سموحة عرضا من أحد أندية الدورى الإماراتى يطلب التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب مع النادى السكندرى خلال الموسمين الماضيين وإحرازه للعديد من الأهداف المؤثرة والتى أدت إلى أن اللاعب أصبح محط أنظار ناديي القمة بالدورى سواء الاهلى أو الزمالك ، بالإضافة لتلقيه عروضا خارجيا .

وقد اعلن حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه تمسكه الكامل باستمرار حسام حسن لقيادة الجانب الهجومى للفريق ورفضه كافة العروض المحلية ، لكن ربما يوافق فرج عامر رئيس النادى على إحدى العروض الخليجية فى حالة حصوله على مبلغ مالى يرضى طموحاته فى الحصول عليه لتدعيم صفوف الفريق .

من ناحية أخرى أكد حمادة صدقي أن رغم توقف النشاط الكروي في مصر والعالم إلا أن فريقه يداوم على خوض التدريبات المنزلية، كاشفاً أنه يتابع استعدادات اللاعبين استعداداً لاستئناف النشاط بالفيديو كونفرنس، وقال حمادة صدقي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامي إبراهيم عمر :"لاعبو سموحة تنازلوا من انفسهم عن أجزاء من مستحقاتهم لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، والجهاز الفنى يتقاضى نصف راتبه منذ شهور تقديراً للأزمة الراهنة وسط تفاهم وتقدير من جميع عناصر المنظومة فى النادى حتى تعود الامور لطبيعتها فى أقرب فرصة".

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وأضاف حمادة صدقي أن اللوائح تمنع تتويج الأهلي بالدوري خاصة وأن هناك دور كامل وبالتالي فهناك فرصة لعدد من الفرق الأخري للتتويج بالمسابقة منها المقاولون العرب والزمالك وبيراميدز، معلقاً :"طيب لو الأهلي خد الدوري مين كدا هيهبط؟"