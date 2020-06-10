شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شريف إكرامى يدعم مطالب لاعبات اليد بتكوين منتخب للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص شريف إكرامى حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى السابق، على دعم لاعبات كرة اليد فى عدد من الأندية، بعد أن طالبوا بضرورة تكوين منتخب أول للسيدات خلال الفترة المقبلة بحثا عن حقوقهن فى ممارسة اللعبة، ومن أبرزهن لمى وشهد الشواربى لاعبتا النادى الأهلى، حيث نشرت لمى فيديو لعدد من اللاعبات يطالبن فيه بمطالبهن.

وقام إكرامى بإعادة نشر الفيديو الذى طالب خلاله لاعبات اليد بضرورة تكوين منتخب سيدات وتحرير عقود احتراف لهن، وذلك عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، من أجل دعمهم فى مطالبهم.

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وطالبت اللاعبات خلال الفيديو الفرض على النوادى على إتمام عقود مع لاعبات الدرجة الأولى بحد أدنى للعقد للمحافظة على حقوقنا، وإنشاء منتخب درجة أولى سيدات وإعطاء الفرصة كاملة للاحتكاك وكسب خبرات دولية.

كما طالبت اللاعبات بضرورة المساواة مع منتخبات الرجال والشباب دون تفرقة بين رجال وسيدات فى كرة اليد المصرية، بعدما شهدت الفترة الماضية عدم الاهتمام بمنتخب شابات مواليد 98.

من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر مؤخرا إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم المحلى 2019 /2020، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضى، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين من تفشى فيروس كورونا.