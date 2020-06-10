شكرا لقرائتكم خبر عن الأسئلة الشائكة لاتحاد الكرة حال إلغاء الدوري هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت هناك أسئلة حائرة فى الوسط الرياضى للموسم الجارى بعد الغموض حول استئناف بطولة الدورى لهذا الموسم بسبب إنتشار فيروس كورونا ، وفى حال إلغاء بطولة الدورى يتمحور أغلب هذه الأسئلة حول بعض الأمور التى أثارت الجدل وأحتلفت الآراء حول مصيرها وهى هل يتم منح لقب الدورى للفريق المتصدر أم لا ، وهل يتم إحتساب الأهداف والمباريات للاعبين فى هذا الموسم أم لا ومن ألفرق التى ستشارك فى البطولات القارية للموسم المقبل جميعها أسئلة شائكة للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة ، وهو ما نستعرضه فى التقرير التإلى:

مإذا يحدث فى حالة إلغاء الدورى، هل يتوج الأهلى باللقب؟

الأهلى هو متصدر بطولة الدورى المصرى للموسم الحإلى 2019 – 2020 ، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة لعبهم ألفريق هذا الموسم فى دورى يضم 18 فريق ، وبفارق 16 نقطة عن صاحب المركز الثانى المقأولون صاحب الـ33 نقطة من 18 مباراة ، ثم بيراميدز ثالثا برصيد 32 نقطة ثم الزمالك رابعاً برصيد 31 نقطة ، وفى حال الغاء الدورى هل سيتم من اللقب للاهلى أم الغاء البطل لهذا الموسم .

هل يتم طرد السعيد من نادى الـ100 هدف حال إلغاء الدوري؟

فى حال عدم استمرار البطولة ، هل سيتم إحتساب الأهداف والمباريات التى لعبها كل فريق ، ويتم إحتساب الأهداف التى تم تسجيلها ، وبالأخص عبدالله السعيد لاعب بيراميدز سيتواجد كما هو فى نادى الـ100 هدف ، بعد إحرازه هذا الموسم 13 هدف أم سيتم الغاءه .

من يشارك فى البطولات القارية للموسم المقبل؟

فى حال الغاء بطولة الدورى ، كيف يحدد اتحاد الكرة ألفرق المشاركة فى دورى ابطال افريقيا ، والكونفدرالية الأفريقية ، هل ستشارك ألفرق التى شاركت فى الموسم الماضى .

Advertisements

هل سيتم الغاء الهبوط والصعود ؟

ينتظر اتحاد الكرة ، تحديد موقف الهبوط والصعود حال الغاء بطولة الدوري، فهل سيتم الغاءه ويبقى الوضع كما هو عليا أم سيكون للجبلاية رأى آخر .

مصير اقسام الدورى الأخرى فى مصر؟ مإذا سيفعل اتحاد الكرة فى حال الغاء الدورى ، مع الأقسام الأخرى بعدم تحديد الصاعدين للدورى والهابطين وإعتبار الموسم كأن لم يكن.

هل يتدخل الاتحاد الدولى فى تحديد أبطال الدوري؟

مسئولو اتحاد الكرة أكدوا أن هذا الموسم استثنائى على العالم أجمع وفى حالة اتخإذ الاتحاد الدولى لكرة القدم – فيفا- أى قرارات خاصة بتحديد بطل الدورى سيتم تنفيذها وتطبيقها على الدورى المصري.