شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى.. مدرب غاوى «إسقاط الكبار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على الرغم من استطاعة حلمى طولان، المدير الفنى الحالى لفريق نادى إنبى، رفع رصيده من الانتصارات على قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك إلى الرقم 8 من خلال تفوق فريقه البترولى على الزمالك بمنافسات الدورى الممتاز فى الموسم الجارى، إلا أنه ليس الأجدر بلقب «قاهر القطبين» من بين مدربى الجيل الحالى بالكرة المصرية.

طولان فى جعبته 6 انتصارات على حساب الزمالك، بواقع انتصارين مع الحرس، وانتصار مع كل من الجيش واتحاد الشرطة والاتحاد السكندرى، وآخر مع إنبى، فى حين حقق طولان الانتصار على الأهلى مرتين خلال ولايتيه لكل من حرس الحدود والاتحاد السكندرى، ليبقى فى رصيده 8 انتصارات فى مواجهة قطبى الكرة المصرية.

ويعتبر نجم دفاع الاتحاد السكندرى السابق، والمدير الفنى الحالى لفريق المصرى، طارق العشرى، هو من يتصدر قائمة المدربين من الجيل الحالى الأكثر فوزاً على القطبين الأهلى والزمالك، ففى جعبته 9 انتصارات فى جميع المسابقات، سواء المحلية أو القارية.

وحقق العشرى انتصاراته التسعة على حساب القطبين، بواقع 6 أمام الزمالك (4 خلال ولايته لحرس الحدود) و(انتصاران فى فترة ترأسه الجهاز الفنى لنادى إنبى)، أما الانتصارات الثلاثة له على حساب الأهلى فجاءت بواقع 2 منها فى فترة تدريبه لأهلى طرابلس الليبى، وواحد فى قيادته لفريق حرس الحدود، ليعتلى العشرى قائمة مدربى الجيل الحالى للكرة المصرية الأكثر فوزاً على القطبين بالرقم 9.

ويتساوى الثنائى حلمى طولان وحسام حسن فى المركز الثانى من حيث الانتصار على الأبيض والأحمر فى جميع المسابقات، ولكل منهما 8 انتصارات، حيث حقق حسام الفوز على الأهلى 5 مرات وعلى الزمالك فى 3 مناسبات.

ويحل مختار مختار، المدير الفنى الحالى للإنتاج الحربى، فى المرتبة الثالثة من حيث قهر القطبين والانتصار عليهما، بالرقم 7، فتمكن من ترويض الأهلى مرة وحيدة مقابل 6 انتصارات على حساب الزمالك.

طلعت يوسف، المدير الفنى الحالى للاتحاد السكندرى، يحل رابعاً فى القائمة برصيد 6 انتصارات، 5 منها فى مواجهة الزمالك، وانتصار وحيد فى مواجهة الأهلى.

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إيهاب جلال فى المركز الخامس من حيث تحقيق الفوز على القطبين من بين مدربى الجيل الحالى للكرة المصرية، فاستطاع المدير الفنى الحالى للمصرى إسقاط الزمالك فى 4 مناسبات والتفوق على الأهلى فى مناسبة وحيدة، ليبقى فى رصيده 5 انتصارات على حساب الكبيرين.

بينما يمتلك طارق يحيى 3 انتصارات فى مواجهة القطبين، جميعها على حساب الزمالك، بينما لم يفلح فى التفوق على الأهلى مطلقاً، ثم عماد النحاس صاحب الانتصارين بواقع 1 على الأحمر وآخر على الأبيض، وهو الرصيد ذاته لعلاء عبدالعال، الذى حقق فوزين على الأهلى دون أى انتصار على الزمالك.