شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة قتلت نفسها.. صالح جمعة «الحلو ما يكملش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - موهبة كبيرة وقدرات فنية هائلة يتميز بها صالح جمعة، صانع ألعاب فريق الكرة بالنادى الأهلى، وضعته في مكانة مرموقة من بين شاغلى هذا المركز في الكرة المصرية من الجيل الحالى، ولكن «الحلو مايكملش»، فقد اعتاد اللاعب تفجير الأزمات داخل صفوف القلعة الحمراء وكثرة الغياب عن التدريبات، حاذفاً من قاموسه الالتزام والتركيز، ليفقد الكثير من رونقه وبريقه خلال السنوات الماضية، ويقرر الجهاز الفنى للفريق، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، الاستغناء عن خدماته في موسم الانتقالات الشتوية في يناير الماضى.

«جمعة» شارك في 69 مباراة بقميص النادى الأهلى، منذ قدومه في صيف 2015 حتى الآّن، وهى الفترة التي تخللها خروجه إلى إعارة للفيصلى السعودى استمرت قرابة الموسم الواحد، بقرار من حسام البدرى، المدير الفنى الأسبق للنادى.

وفى خلال 2680 دقيقة لعبها «جمعة» بالقميص الأحمر، استطاع صناعة الفارق خلال 25 لقطة أضاءت مسيرته داخل قلعة التتش، حيث سجل 12 هدفاً، ونجح في صناعة 13 هدفاً اّخر، بنسبة إسهام في هدف مع كل 107 دقائق يشارك خلالها.

وجاءت أشهر أهداف «جمعة» مع الأهلى في شباك اتحاد الشرطة في الدورى موسم 2015- 2016، بعد التلاعب بدفاع المنافس على طريقة الكبار، كما كان البرتغالى «بيسيرو»، الذي تولى تدريب الأهلى لفترة قصيرة للغاية، هو أكثر المدربين اقتناعاً بإمكانيات اللاعب، وكان يقوم بالدفع به بشكل أساسى مع كل مباراة رسمية.

وفى جعبة صاحب الـ 26 عاماً، والـ 14 مباراة دولية بقميص منتخب مصر الأول، 7 بطاقات ملونة في مسيرته مع الأهلى، بواقع 5 باللون الأصفر و2 بالأحمر.

وتمثل أبرز أزمات «جمعة» في غياباته المتكررة دون إذن عن تدريبات النادى الأهلى، وآخرها في الأسابيع الماضية، والتى أرجعها اللاعب إلى سوء معاملة «فايلر»، كما تعددت مشادات «جمعة» مع زملائه خلال التدريبات، ومنها مشادة حامية مع حسام غالى، قائد الأهلى السابق، بعد قيام «جمعة» بتوجيه تعليمات إلى زملائه خلال تقسيمة بأحد التدريبات، وهو ما أغضب «الكابيتانو»، ودعا إلى حدوث مشادة قوية بين الطرفين، كذلك دخل «جمعة» في أزمة شديدة مع عماد متعب، هداف الأهلى السابق، حيث اصطدم الطرفان في أحد تدريبات الفريق في موسم 2016، كما لم يفلت الثنائى أكرم توفيق ومحمد هانى من مشادات «جمعة» خلال تدريبات الأهلى في ولاية المدير الفنى، حسام البدرى، بموسم 2018.

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وكثرت الصور المتداولة للاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعى داخل الملاهى الليلية، وهو الأمر الذي كان يتسبب في فرض عقوبات مالية مغلظة عليه من قبل إدارة النادى الأحمر، وأشهرها صورة له في صيف 2016، برفقة إحدى الفتيات.