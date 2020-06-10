شكرا لقرائتكم خبر عن «أسوان» يقبل استقالة مجدي عبدالعاطي: نرفض استغلاله «التواصل الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي، برئاسة اللواء أحمد سليمان، رئيس النادي، قبول استقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مجدي عبدالعاطي والتي تقدم بها منذ عدة أيام.

وأكد مجلس الإدارة، في بيان مساء الثلاثاء، أن قبول الاستقالة يأتي حرصا من المجلس على استجلاء الحقيقة ووضع الوقائع أمام أعضائه وجماهيره وكل المهتمين من الوسط والمجتمع والإعلام الرياضي، بما يحفظ حقوق ومكانة نادي أسوان، وانطلاقا من هذا المبدأ، بسبب ما أثير بالأيام الأخيرة من تداعيات وردود الأفعال نتيجة الاستقالة المفاجئة للمدير الفني مجدي عبدالعاطي، والتي قام بإرسالها عبر الواتس آب لرئيس النادي وكذلك للمشرف على الكرة، ثم قام بنشرها على صفحته الشخصية.

وتابع المجلس أن الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني أغفلت ما قام به مجلس إدارة النادي من جهود منذ التعاقد معه.

وأكد البيان أن نادي أسوان عمل منذ تولى مجدي عبدالعاطي المهمة والإدارة الفنية للنادي في 2018، على توفير كل الإمكانيات المادية والفنية لتحقيق حلم الصعود للممتاز، كما خطط مسؤولو نادي أسوان بالاتفاق مع المدير الفني على الظهور بالشكل المناسب بالدوري الممتاز في حدود قدرات وإمكانيات النادي.

وأشار بيان نادي أسوان إلى أن مجلس إدارة النادي منح الثقة والدعم وكل الصلاحيات طوال مشوار الفريق بالدور الأول بغض النظر عن النتائج التي لم تنل رضا الجميع حتى تحسنت.

وأضاف: «تأثر النادي مثل باقي المنظومة الرياضية في ظل جائحة كورونا وتوقف الموارد المادية، ورغم ذلك فقد تواصل مسؤولو الإدارة بوزير الشباب والرياضة، واستطاع توفير بعض الموارد المادية التي ساهمت بسداد جميع مستحقات الأجهزة الفنية واللاعبين، بإجمالي 75% من إجمالي دفعة فبراير للدور الأول للاعبين، وسداد نصف مستحقات شهر أبريل للأجهزة الفنية مع تبقي شهر مايو ونصف أبريل».

وأكد البيان حرص مجلس إدارة النادي منذ تولى المسؤولية أن تكون إدارة شؤون الكرة يحكمها نظام وضوابط، من خلال مجلس الإدارة ولجنة الكرة والمشرف على الكرة، ونادي أسوان يرفض هذا المسلك للمدير الفني بإعلان استقالته مستغلا مواقع التواصل الاجتماعي في سابقة أولى يرفضها النادي.

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ونوه البيان إلى رفض نادي أسوان جملة وتفصيلا المبررات التي ساقها المدير الفني لتقديم استقالته، وتأكيد النادي على التزامه تجاه مسؤولياته فيما يخص حقوق اللاعبين طبقا للعقود المبرمة.

واختتم البيان بأنه تقرر بعد المشاورات التي جرت مع أعضاء مجلس الإدارة وبعد استطلاع رأي لجنة الكرة بالنادي، قبول استقالة المدير الفني مجدى عبدالعاطي وإنهاء مسيرة عمله بالنادي.