شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفاوض كريم بامبو للموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد طارق العشرى، المدير الفنى لفريق للنادى المصرى، قائمة بأسماء اللاعبين الذين يسعى للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق، وكذلك قائمة اللاعبين الراحلين عن الفريق، ووضع الجهاز الفنى للمصرى كريم بامبو، صانع ألعاب الزمالك، على رأس أولوياته من أجل التعاقد معه حال الانتهاء من أزمة إيقاف القيد الموقعة على الفريق البورسعيدى، وكان الاتحاد الدولى فرض على المصرى البورسعيدى عقوبة عدم قيد لاعبين جدد خلال فترتى قيد على خلفية أزمة لاعبه الإيفوارى الشيخ موكورو، الذى لم يسدد مستحقات ناديه السابق هلال الأبيض السودانى.

واستقر طارق العشرى على تحديد احتياجاته للموسم الجديد، لسد العجز فى بعض المراكز التى يحتاجها الفريق بـ6 مراكز لتدعيم الفريق، وهى حراسة المرمى وقلب الدفاع والظهيرين الأيمن والأيسر وصانع الألعاب ورأس الحربة.