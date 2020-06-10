شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفاوض كريم بامبو للموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد طارق العشرى، المدير الفنى لفريق للنادى المصرى، قائمة بأسماء اللاعبين الذين يسعى للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق، وكذلك قائمة اللاعبين الراحلين عن الفريق، ووضع الجهاز الفنى للمصرى كريم بامبو، صانع ألعاب الزمالك، على رأس أولوياته من أجل التعاقد معه حال الانتهاء من أزمة إيقاف القيد الموقعة على الفريق البورسعيدى، وكان الاتحاد الدولى فرض على المصرى البورسعيدى عقوبة عدم قيد لاعبين جدد خلال فترتى قيد على خلفية أزمة لاعبه الإيفوارى الشيخ موكورو، الذى لم يسدد مستحقات ناديه السابق هلال الأبيض السودانى.
واستقر طارق العشرى على تحديد احتياجاته للموسم الجديد، لسد العجز فى بعض المراكز التى يحتاجها الفريق بـ6 مراكز لتدعيم الفريق، وهى حراسة المرمى وقلب الدفاع والظهيرين الأيمن والأيسر وصانع الألعاب ورأس الحربة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
36,829
-
تعافي
9,786
-
وفيات
1,306
كانت هذه تفاصيل خبر المصري يفاوض كريم بامبو للموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.