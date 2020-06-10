شكرا لقرائتكم خبر عن ملابس لفريق الكرة وجروس وساسي.. «الغندور» يستعرض تبرعات تركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض الإعلامي خالد الغندور، مستندات خاصة بتبرع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، إلى نادي الزمالك، تضمن المخاطبات التي تمت بين النادي ووزارة الشباب والرياضة للحصول على الموافقة الرسمية بشأن قبول التبرعات.

وجاءت من ضمن المستندات التي تم عرضها من خلال برنامج «زملكاوي» الذي يذاع عبر قناة الزمالك الفضائية، مستند يفيد بالتبرع بمبلغ 2 مليون يورو كمبلغ مخصص لاستقدام السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك، إلى جانب مليون دولار للثورة الإنشائية والاجتماعية داخل النادي الأبيض.

وعرض الغندور مستند آخر يفيد بتبرع تركي آل الشيخ للزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه لشراء ملابس فريق الكرة الأول، ومستندات أخرى متعلقة بصفقة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض.