شكرا لقرائتكم ريكاردو مدرب الاسماعيلي السابق: الخسارة من الأهلي ليست عيبا وعبد الله السعيد لاعب هايل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أثنى البرازيلي ريكاردو المدير الفني الأسبق للفريق الكروي الأول بالنادي الاسماعيلي على قدراته لاعبه خلال فترة توليه مهمة الدراويش عبد الله السعيد واصفاً اياه باللاعب الهايل.
وأكد ريكاردو أن تجربته في مصر كانت جيدة، لافتا انه كان يشعر بأن الفريق الاصفر هو بيته وعلاقته كانت رائعة ولم يواجه اي مشكلة داخل الفريق.
وقال ريكاردو في تصريحات لبرنامج اون لقناة اون تايم سبورتس مع الإعلامي احمد شوبير :" الخسارة أمام الأهلي اكبر الاندية المصرية ليست جريمة، والفريق كان قريب من التتويج بالدوري في عام 2009 لكن الأهلي حقق اللقب بعد مباراة فاصلة".
وأضاف:" الإسماعيلي كان فريق جيد جدا وامتلك وقتها العديد من اللاعبين المميزين واتذكر عبد الله السعيد ومحمد حمص"، وتابع:" ابو تريكة كان هو اللاعب الذي كنت اتمنى ان يلعب في فريق أدربه، وواجهته في العديد من المناسبات حتى حين دربت الهلال السوداني".
وأوضح: " ليس لدي مانع من تدريب اي فريق في مصر بعد تجربة الإسماعيلي، فأنا مدرب محترف وحاليا أجلس في منزلي بسبب جائحة كورونا".
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