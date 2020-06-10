شكرا لقرائتكم محمد سمير: مش عارف سبب خروجي من حسابات منتخب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدى محمد سمير لاعب الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب حزنه الشديد بسبب الخروج من حسابات الأجهزة الفنية للمنتخب الوطني الأول خلال السنوات الماضية.
أضاف محمد سمير خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت مع الاعلامي احمد شوبير: " اكثر من مدرب وجهاز فني قالي لي انني كنت قريباً من الانضمام الى الفراعنة الا ان الظروف حالت دون ذلك".
أوضح محمد سمير أنه انتقل للأهلي مقابل 150 الف جنيه في سن 14 سنة من نادي بني سويف وهو أمر كان غاية في الصعوبة.
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