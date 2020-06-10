شكرا لقرائتكم محمد أبو السعود: سددت كل المستحقات القديمة على النادي من "جيبي" الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد أبو السعود، رئيس نادي الإسماعيلي السابق، أنه من الطبيعي أن يبحث جميع من في الإسماعيلية عن الأفضل للفريق.

وأضاف رئيس نادي الإسماعيلي السابق في تصريحات تلفزيوينة: "لعبت بكل فرق الناشئين وكنت عضوا بمجلس الإدارة ورئيسا للنادي".

وأستكمل : "عندما غاردت تم استدعائي من النيابة العامة بتهمة إهدار المال العام بسبب أزمة حول إيجار المتاجر حول النادي".

وأتم : "سددت كل المستحقات القديمة على النادي من جيبي الخاص".

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واكن محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلى الأسبق ، قد هاجم مجلس إدارة النادى الحالى برئاسة إبراهيم عثمان مؤكدا أنهم خانوا الأمانة .

وكتب أبو السعود على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى " قولت 1000 مرة النادى الإسماعيلى أمانة ، بس أنتوا خونتو الامانة ، رسالتى إلى الأتنين اللى خانو وباعو الإسماعيلى واتسببوا فى المصيبة اللى فيها الإسماعيلى، مش هنسيب النادى ولا هنتخلى عنو ومش هنفرط فى بيتنا اللى بناه اباءنا وتعبو وتعبنا فيه حتى وأنا على فراش المرض .

ويستعد الإسماعيلى حاليا للقاء العودة امام الجزيرة الإماراتى ، بعدما حقق الفوز فى لقاء الذهاب بالإسماعيلية بهدفين مقابل للاشئ احرزهما الناميبى شيلونجو ، إلا ان الفريق ما زال يعانى فى مسابقة الدورى بعدما خسر لقاءين من أصل خمس لقاءات خاضهم الفريق بالمسابقة .