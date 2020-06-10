شكرا لقرائتكم رئيس الاسماعيلي السابق: نتائج الاسماعيلي حاليا سيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد ابو السعود رئيس نادي الاسماعيلي السابق أن النتائج تأتي عن طريق مقدمات، ولكن النتائج دائما سيئة والفريق دائما في حالة هزيمة.

واشار ابو السعود في تصريحات تلفزيونية الى أن الفريق الاسماعيلي في عهده كان يقدم كرة مميزة امام الاهلي والزمالك حتى في حالة الهزيمة.

واضاف ان في الفترة الحالية يحدث العكس، لابد من نزول اللاعبي القدامى للكرة للقرى لجمع المواهب من جديد.

واتم ان في الفترة الحالية فرصة والدوري متوقف، لاكتشاف مواهب وكسب لاعبين صغار وخصوصا المهاجمين

وأكد محمد أبو السعود، رئيس نادي الإسماعيلي السابق، أنه من الطبيعي أن يبحث جميع من في الإسماعيلية عن الأفضل للفريق.

Advertisements

وأضاف رئيس نادي الإسماعيلي السابق في تصريحات تلفزيوينة: "لعبت بكل فرق الناشئين وكنت عضوا بمجلس الإدارة ورئيسا للنادي".

وأستكمل : "عندما غاردت تم استدعائي من النيابة العامة بتهمة إهدار المال العام بسبب أزمة حول إيجار المتاجر حول النادي".

وأتم : "سددت كل المستحقات القديمة على النادي من جيبي الخاص".