شكرا لقرائتكم إبراهيم عبد الخالق: عندي احساس بتتويج الزمالك ببطولة أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ابراهيم صلاح لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الانتاج الحربي أنه لديه شعور قوي بقرب نادي الزمالك من لقب دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الحالية.

أضاف إبراهيم صلاح خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة أون تايم مع الاعلامي احمد شوبير: "بالطبع الزمالك يملك مقومات بطولة أفريقيا خاصة قبل توقف كورونا وكان لدي شعور قوي أن الحافز كبير للغاية بعد اسقاط الترجي والفوز بالسوبر الافريقي".

أوضح ابراهيم عبد الخالق ان هناك مدربين أصحاب فضل كبير عليه على رأسهم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بالإضافة الى حمادة صدقي المدير الفني الحالي لفريق سموحة.