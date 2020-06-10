أحمد شوبير: الأهلي صاحب فضل عليا وابني فكيف أناقش قيمة عقده

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامي أحمد شوبير أن علاقته بالأهلي ممتدة منذ 44 عاما وستظل حتى نهاية العمر.

أضاف أحمد شوبير خلال تصريحات ببرنامج ملعب أون المذاع عبر قناة أون تايم سبورت الفضائية: علاقتي بتوقيع مصطفى شوبير هي مبروك فقط وأنني "عمري ما سألت ابني هاتاخد كام لأنه شرف ليه اللعب للأهلي لأنه صاحب الفضل عليه وعلى أبوه".

وقال أحمد شوبير: "طلبت الاطلاع على عقد مصطفى وهو في المنزل من سنتين مشيرا الى أنني "كنت جون مفيش زيي وعمري ما طلبت والا سألت هاخد كام وانا كابتن الأهلي".

وأكد أحمد شوبير، أنه قام باستجواب نجله مصطفى حارس مرمى النادي الأهلي الصاعد، بعد الأنباء التي انتشرت عن قيمة عقده مع القلعة الحمراء، وقال حارس الأهلي السابق قمت باستجواب مصطفى شوبير بعد الحديث عن رفع قيمة عقده مع الأهلي لـ 5 ملايين جنية، وقلت له هل رفع الأهلي عقدك هل عدل الأهلي عقدك، مصطفى استمر بالضحك وقال لا.

وأضاف حارس الأهلي السابق: إذا كان الأهلي رفع قيمة عقد مصطفى شوبير لماذا لا تتركه للجمعية العمومية هي التي تحاسبه.

واختتم شوبير: عقد مصطفى شوبير الحقيقي لم يبلغ حتى نصف المبلغ الذي تم الإعلان عنه سابقاً لماذا لم يتحدث أحد.