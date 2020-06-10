شكرا لقرائتكم إبراهيم عبد الخالق: وقعت للأهلي قبل الزمالك لكن عودة فتحي من قطر حرمتني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ابراهيم عبد الخالق لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الانتاج الحربي أنه وقع بالفعل للنادي الأهلي قبل الانتقال الى الزمالك عندما كان لاعبا في صفوف فريق سموحة.

أضاف إبراهيم عبد الخالق خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة أون تايم مع الاعلامي احمد شوبير: بالفعل وقعت مع علاء عبد الصادق قبل الانتقال الى الزمالك لكن في هذا التوقيت كان النادي منتظر قرار أحمد فتحي والعودة من قطر وقتها ما جعلتني تراجعت وانتقلت للزمالك من جديد".

وقال ابراهيم عبد الخالق أن الأندية المهددة بالهبوط هي التي تريد إلغاء الدوري، وأرى أن الإلغاء سيحدث ضررا كبيرا للأندية التي قدمت أداء رائعا مثل الأهلي، أما عن منافسة سموحة على لقب الدوري عام 2014 وخسارته لصالح الأهلي قال: "لو كان لدينا جمهور لكنا فزنا به، لكن هذا الدوري كأنه كتب للأهلي من هدف في مرمى سموحة ثم إضاعة محمود فتح الله ركلة جزاء في لقاء القمة".