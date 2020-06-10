شكرا لقرائتكم إبراهيم عبد الخالق: بدايتي مع الزمالك أفضل من طارق حامد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ابراهيم عبد الخالق لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الانتاج الحربي أنه يقوم بأداء تدريبات الجري لمدة 45 دقيقة بما يوازي 9 كيلو متر للحفاظ على لياقتي البدنية.

أضاف إبراهيم عبد الخالق خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة أون تايم مع الاعلامي احمد شوبير: "بدايتي مع نادي الزمالك كانت أفضل من طارق حامد وجلست على الدكة أحد المدربين المسئولية".

أوضج ابراهيم عبد الخالق أن نادي سموحة أكثر الأندية إستقرارا وأن إدارة الإنتاج لم تقصر معنا كلاعبين رغم الأزمة الحالية".

وقال ان طارق لم يشارك في أول موسم مع الزمالك ولكنه تحلى بالصبر أنا شاركت في 75% من المباريات وسجلت ثلاثة أهداف ولكن فضلت المشاركة أساسيا بشكل أكبر حينما جاء عرض من وادي دجلة".