شكرا لقرائتكم محمد سمير: أيمن يونس سبب اختياري في اختبارات الأهلي وقال لحسن حمدي ده بديلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد سمير لاعب الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب أن مصطفى يونس نجم الأهلي الأسبق هو صاحب الفضل الأول في اختياره ضمن اختبارات النادي.

أضاف محمد سمير خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت مع الاعلامي احمد شوبير: " كابتن مصطفى كلم قدامي حسن حمدي والخطيب وقالهم اني خليفة حمدي في النادي الأهلي".

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أوضح محمد سمير أنه بالطبع كان يتمنى البقاء في الأهلي لكنه من طلب الرحيل للاعارة بعد عودة مانويل جوزيه في الولاية الثانية للفريق.