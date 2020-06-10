شكرا لقرائتكم أحمد ناجى: سموحة أفضل نادى جاهز لعودة النشاط في أي وقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد ناجى، مدرب حراس مرمي سموحة، إن نادى سموحة يعتبر أفضل فريق جاهز لعودة النشاط في أي وقت مضيفا أن وزن اللاعبين والحراس يتم لايف وكذلك التدريبات عبر الفيديو يوميا .

وأضاف مدرب حراس مرمي سموحة، في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة، قناة أون تايم سبورتس 2، نادى سموحة كبير وله إمكانيات عالية جدا مؤكدا أن سبب نجاحات نادى سموحة هو سر العلاقة بين حمادة صدقي وفرج عامر .

وواصل حديثه قائلا السويسري رينيه فايلر مدرب الاهلي هادئ ومناسب جدا للنادي الأهلي وسيكون له مستقل كبير

واستكمل عملت في الأهلي 23 سنة ولم أتعرض لضغوط كبيرة مثلما حدث مع منتخب مصر الأول، مضيفا كان من الصعب استنساخ عصام الحضري بعد رحيله عن الأهلي و لم نخسر أي بطولة شاركنها فيها بعد رحيله.

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وواصل ناجى قائلا شريف إكرامي كان الاحق بالتواجد مع المنتخب بدلا من عواد، والمفاضلة في كأس العالم بينهما بسبب التعرض للضغوطات ، مضيفا لقد سامحت محمد عواد رغم تجاوزه في حقي في يوم من الأيام

وتابع مدرب حراس سموحة حديثه قائلا : عصام الحضري شارك أساسيا في بطولة الجابون بعد إصابة الشناوي وإكرامي رغم انه كان رقم 3 في ترتيب الحراس ، والحضري أبلغنى منذ أيام برغبته فى العودة للملاعب

وقال أحمد ناجى : ندمت على رحيل محمد الشناوي من الأهلي حينما كنت مدربا للحراس بالفريق الأحمر ولم أتوقع أداء محمد الشناوى في مباراة البرتغال الودية فهو حارس مميز