شكرا لقرائتكم الزمالك يجري كشف طبي شامل لجميع لاعبي الفرق الرياضية قبل خوض اول مران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور علي اجراء كشف طبي شامل لجميع لاعبي الفريق الرياضية في النادي قبل خوض اول مران لكل فريق عقب عودة النشاط الرياضي المحتملة خلال الفترة المقبلة، بعد فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث استقر مرتضي منصور علي ان يخضع جميع اللاعبين لفحص طبي شامل للتأكد من سلامة جميع اللاعبين، وحفاظا علي باقي زملاءهم، كما ستقوم إدارة النادي بتطهير وتنظيف جميع مباني ومنشاءات وملاعب النادي قبل عودة النشاط يأتي هذا علي الرغم من ان إدارة النادي منحت تعليمات بتطهير مقر الزمالك يوميا منذ أزمة كورونا.

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