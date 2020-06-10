شكرا لقرائتكم الزمالك: وفرنا كل طلبات كارتيرون.. وهدفنا الحفاظ على القوام الأساسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك عن كواليس تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، ومصير اصفقات الجديدة التي يننوي مسئولي الزمالك إبرامها، ومصير اللاعبين الذين تلقوا عروضا.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: كارتيرون أكثر شخص أجلس معه خلال هذه الفترة، ونتحدث عن كل شيء يخص فريق الكرة بما فيها خطة التحضير للموسم الجديد، مشددا على أن القوام الأساسي للزمالك مستمر ولا نية للتفريط فيه بل العكس لدينا نية لتدعيم الفريق بعناصر جديدة.

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تابع: الصفقات الجديدة ستتم في مراكز معينة ولن تؤثر على الأسماء الموجودة بل ستخلق منافسة، مشيرا إلى الإدارة وفرت كل طلبات كارتيرون وهناك توافق عليها من جانبه.

وعن تجديد عقده، أوضح: متفقين على كل شيء بخصوص تجديد العقد ومرتضى منصور هو من سيعلن ذلك واتفقنا بنسبة 99% على كل التفاصيل الخاصة بتجديد عقده، واتفقنا مع كارتيرون على سيناريوهات عودة الدوري أو الغائه وعلى خطة التحضير للموسم الجديد والمعسكر الذي سيخوضه الفريق.