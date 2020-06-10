شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا يحذر وكلاء اللاعبين من الزج بإسم المصري فى صفقات وهمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى المصرى البورسعيدى بعض وكلاء اللاعبين من الزج بإسم النادى فى بعض الصفقات الوهمية التى يحاول البعض إبرامها لتسويق بعض اللاعبين مؤكدا أن أى صفقة سيعقدها النادى الساحلى ستكون عبر بوابة مجلس الإدارة التى ينتمى إليها اللاعب وليس من الأبواب الخلفية .

وأبدى السقا اندهاشه فى تصريحات خاصة لليوم السابع من الزج بإسم المصرى فى بعض الصفقات وتحديدا مركز حراسة المرمى مؤكدا انه يرى يوميا عدد من الاخبار لبعض حراس المرمى يحاولوا تسويق أنفسنهم عن طريق المصرى ، مؤكدا أن النادى يمتلك حارس مرمى على مستوى عالى وهو أحمد مسعود وأنه الحارس الأساسى للفريق خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن الجميع يعلم مستواه الفنى منذ اكثر من موسم