شكرا لقرائتكم أحمد ناجى : ندمت على رحيل محمد الشناوي من الأهلي حينما كنت مدربا للحراس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد ناجى، مدرب حراس مرمي سموحة، عملت في الأهلي 23 سنة ولم أتعرض لضغوط كبيرة مثلما حدث مع منتخب مصر الأول.

وأضاف مدرب حراس مرمي سموحة، في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة، قناة أون تايم سبورتس 2 , كان من الصعب استنساخ عصام الحضري بعد رحيله عن الأهلي و لم نخسر أي بطولة شاركنها فيها بعد رحيله.

وواصل ناجى قائلا شريف إكرامي كان الاحق بالتواجد مع المنتخب بدلا من عواد، والمفاضلة في كأس العالم بينهما بسبب التعرض للضغوطات ، مضيفا لقد سامحت محمد عواد رغم تجاوزه في حقي في يوم من الأيام

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وتابع مدرب حراس سموحة حديثه قائلا : عصام الحضري شارك أساسيا في بطولة الجابون بعد إصابة الشناوي وإكرامي رغم انه كان رقم 3 في ترتيب الحراس ، والحضري أبلغنى منذ أيام برغبته فى العودة للملاعب

وقال أحمد ناجى : ندمت على رحيل محمد الشناوي من الأهلي حينما كنت مدربا للحراس بالفريق الأحمر ولم أتوقع أداء محمد الشناوى في مباراة البرتغال الودية فهو حارس مميز