شكرا لقرائتكم طلعت يوسف: عمار حمدي "اتعرف" معنا وجددت بسبب إلغاء الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طلعت يوسف، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، أن عمار حمدي أصبح لاعب جيد ومشهور مع زعيم الثغر وليس الأهلي.

وقال طلعت في تصريحات تلفزيونية : "كان اتجاه من الأهلي للموافقة على بيع عمار حمدي لنا بالموسم الماضي، لكنه حسم أمره بشكل مفاجئ للرحيل إلى طلائع الجيش".

وأتم: "لكن من الناحية الفنية فهو لاعب جيد وأتعرف من خلال الاتحاد وليس الأهلي".

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وواصل المدير الفني للاتحاد السكندري، قائلا أنه بدأ التفكير في التجديد بعد وجود توافق بينه وبين الإدارة مضيفا : "بدأنا التفكير في التجديد بعدما رأينا أن هناك اتجاه لإلغاء الدوري واستكمال الكأس ثم بداية موسم جديد".

وأستكمل: "هناك توافق بيني وبين الإدارة في كل شئ، وهناك موافقة مبدئية بشأن احتياجات الفريق بالموسم المقبل".