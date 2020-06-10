فيرنر الحل المناسب لمشكلات تشيلسي الهجومية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أربعة مواسم ناجعة أمضاها مع لايبزيج في الدوري الألماني لكرة القدم، حان الوقت لينقل تيمو فيرنر مغامراته التهديفية إلى الساحة القارية، مع اقتراب تشيلسي الإنجليزي من ضمه.

ويستعد تشيلسي لإنفاق 60 مليون يورو (67 مليون دولار) بحسب تقارير إنجليزية، قبل انتهاء فترة تفعيل الشرط الجزائي في عقده والمحددة في 15 يونيو / حزيران، ففي ظل الفارق التهديفي الكبير بين تشيلسي (51 هدفاً) والمتصدرين ليفربول (66) ومانشستر سيتي (68) هذا الموسم، يسعى مدرب الأول فرانك لامبارد إلى تقديم هوية مختلفة مع انطلاق الموسم المقبل.

وعزز فريق غرب العاصمة صفوفه بصانع اللعب المغربي حكيم زياش من أياكس أمستردام الهولندي.

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وإلى تكهنات قدوم فيرنر، أشارت تقارير بريطانية الثلاثاء إلى رغبة الفريق المملوك من الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش، بضم الألماني لاعب الوسط الهجومي اليافع كاي هافيرتس قائد باير ليفركوزن بصفقة ضخمة.

سجل فيرنر 31 هدفاً للايبزيج في مختلف المسابقات هذا الموسم، وأثبت أن بمقدوره إزعاج الدفاعات الإنجليزية، إذ أدى دوراً حاسماً في إقصاء توتنهام من دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مسجلاً هدف الفوز الوحيد في مباراة الذهاب.

وقال لاعب الوسط الألماني السابق ميكايل بالاك، والذي لعب مع تشيلسي: «أعتقد أنه قرار جيد للطرفين، بالنسبة إلى تيمو، لأن هذا المكان يناسبه، ولأن طريقة لعب تشيلسي تناسبه، هو لاعب صلب، سريع جداً، لكنه قوي بدنياً أيضاً في المبارزات، وسيتأقلم بسرعة مع هذا الأمر».