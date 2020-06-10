اليماحي: تتويج شباب الأهلي بالدوري لن يكون بدعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكد ناصر اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة، أن إلغاء دوري الخليج العربي بات الخيار الأوحد والأمثل في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة «كورونا»، مبيناً أنه سيكون من الصعب استئناف الدوري مع بداية الموسم الجديد، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية، التي بدأت تظهر على الرغم من أننا ما زلنا في بداية شهر يونيو/حزيران، فضلاً عن توقف اللاعبين عن ممارسة النشاط الكروي لأكثر من 3 أشهر، مع الصعوبات المتوقعة في إقامة معسكرات الإعداد خارج الدولة والتي تسبق تحضيرات كل موسم في إحدى الدول الأوروبية.

وأشار اليماحي إلى أن شركة الكرة بالنادي، تبحث إقامة معسكر داخلي للفريق حال تم إقرار عودة النشاط الرياضي، وتحسن حالة الطقس، لاسيما وأن النادي يضع سلامة وصحة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية من الأولويات.

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وعن تعليقه على بعض الأصوات التي تطالب بتتويج شباب الأهلي بدرع الدوري إذا تعثر استكمال الموسم الكروي، خاصة وأن فرقة «الفرسان» ظلت تعتلي عرش الصدارة مع نهاية الجولة ال19 بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، أوضح اليماحي: إن قرار تتويج شباب الأهلي من عدمه بيد اتحاد الكرة دون سواه، ولن يكون التتويج بدعة إذا لم يستكمل الموسم، فقد سبق وعملت به الكثير من الاتحادات الرياضية في أشهر وأقوى الدوريات على مستوى العالم ولم يكن الفارق بين الفرق المتنافسة يتجاوز النقطتين.

وألمح اليماحي إلى أن حسم مصير الموسم الرياضي الحالي يجب أن يتم في أسرع وقت ممكن، حتى تجد الأندية الوقت الكافي للاستعداد للموسم القادم، خاصة مع انتهاء عقود عدد كبير من اللاعبين، والبحث عن لاعبين جدد سواء من المواطنين أو الأجانب.

وحول ما يتردد عن مصير الإيطالي فابيو فيفياني مدرب الفريق ونية النادي في التعاقد مع جهاز فني جديد، أكد اليماحي أن المدرب فيفياني تم إخطاره قبيل مغادرته إلى مسقط رأسه لقضاء فترة الإجازة السلبية، أن عقده سيكون سارياً حال استئناف الدوري، أما في حالة الإلغاء فسيكون لدينا معه جلسة لمعرفة مصير استمراريته خلال الموسم المقبل من عدمها، وأعتقد أن الشروط ذاتها تنطبق على المحترفين الأجانب، منوهاً في الوقت نفسه إلى عدم توفق ناديه في التعاقد مع لاعبين أجانب على مستوى عال هذا الموسم خاصة وأن الأجانب هم من يصنع الفارق وهم الذين يقودون الفريق لتحقيق النتائج المرجوة وبالتالي تحسين مركز ترتيب الفريق في المسابقة.

وكشف اليماحي عن إسناد مهمة تغيير الأجانب للجنة الفنية بالنادي وسيكون لدى مجلس الإدارة جلسة مع اللجنة المعنية؛ لتقييم أداء الأجانب الأربعة وإمكانية تغييرهم إذا استدعى الأمر، لافتاً إلى أن الفجيرة لا يستطيع التعاقد مع لاعبين من أصحاب المبالغ المالية الكبيرة في ظل وجود أسس ومبادئ في التعاقدات وهي التي تحكم منظومة السقف المالي لكل لاعب وفقاً لميزانية النادي.