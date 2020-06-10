تدريب على سباق«بـــوكـاري ســوت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم مجلس دبي الرياضي وشركة بوكاري سوِت جلسات تدريبية تتيح للراغبين في المشاركة في الحدث من مختلف المناطق الاستفادة من النصائح التي يقدمها خبراء تدريبات اللياقة البدنية، وذلك استعداداً للمشاركة في «سباق بوكاري سوت» الذي ينظمه المجلس وشركة بوكاري سوِت اليابانية الرائدة في صناعة المشروبات الرياضية يوم الأربعاء 3 يوليو/ تموز المقبل، ويتضمن المنافسة في الجري لمسافتي 5 و10 كيلومترات.

وتستمر الجلسات والحصص التدريبية على مدار 4 أسابيع، حيث تقام كل ثلاثة أيام حتى نهاية شهر يونيو/ الجاري في 10، 14، 17، 21، 24، 28، 30 من الشهر الجاري، وتبدأ من الساعة الخامسة مساء، وتستغرق كل جلسة تدريبية 20 دقيقة، وذلك عبر البث المباشر في حساب مجلس دبي الرياضي على منصة الإنستجرام. وما زال باب التسجيل مفتوحاً للمشاركة في السباق، ويستمر حتى الساعة 12 منتصف ليل أول يوليو المقبل.