شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ محترف يطلب مطروشي الحمرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف ماجد المهيري مشرف فريق الحمرية، أن ناديه تلقى خطاباً من أحد أندية دوري الخليج العربي يطلب فيه خدمات المهاجم العماني محمد المطروشي.
وذكر المهيري أن اللاعب أبدى رغبة في خوض تجربة بدرجة أعلى، فوافقت إدارة النادي على رحيله، خاصة أن عقده شارف على الانتهاء، وبيّن مشرف الحمرية أن كل اللاعبين الذين لم يتم التجديد لهم خدموا النادي، ويستحقون الشكر على الفترة التي أمضوها في قلعة العنابي.
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