«الشورى الفرنسي» يعلق هبوط أميان وتولوز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض مجلس شورى الدولة في فرنسا الاستئناف الذي تقدم به نادي ليون ضد قرار رابطة دوري كرة القدم إنهاء الموسم بشكل مبكر بسبب فيروس كورونا المستجد، بينما علّق هبوط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية.

ورفعت الأندية الثلاثة الصوت عالياًَ ضد القرار الذي اتخذته الرابطة في أواخر إبريل/ نيسان، بوضع حد للموسم وتتويج المتصدر باريس سان جيرمان باللقب، بسبب تبعات «كوفيد-19».

وانعكس القرار بشكل كبير على الأندية الثلاثة، إذ حرم ليون الذي كان يحتل المركز السابع في الترتيب، من المنافسة على مركز مؤهل لإحدى مسابقتي الاتحاد الأوروبي (دوري الأبطال و«يوروبا ليج»)، وتسبب في هبوط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية.

وأيّد مجلس الشورى في ملخص القرار الذي أصدره، الوقف المبكر للموسم، معتبراً أنه «لا يوجد شك جدي بشأن قانونية هذا القرار (الذي اتخذته الرابطة) والذي يوازن بين فوائد وعوائق الوقف الفوري للبطولة»، لكن المجلس قرر في الوقت عينه «تعليق هبوط أميان وتولوز إلى الدرجة الثانية».

وبرر هذه الخطوة بأن «مجلس رابطة الدوري ليس في مقدوره قانونياً الارتكاز، من أجل اتخاذ قرار هبوط الفريقين اللذين يحتلان المركزين الأخيرين في الترتيب، على مبدأ ان الاتفاق الحالي المبرم مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يلحظ وجود 20 فريقاً كحد أقصى (في الدرجة الأولى)، في حين أن مفعول هذا الاتفاق ينتهي في 30 يونيو ويجب ان يتم توقيع اتفاق جديد».