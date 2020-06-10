ياس تستضيف فعاليات "جزيرة النزال" في منطقة آمنة بمساحة 25 كلم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مؤسسة الفنون القتالية المختلطة الأولى عالميًا، مؤسسة يو إف سي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تنظيم سلسلة مباريات "جزيرة النزال" المرتقبة في جزيرة ياس، الوجهة العالمية الترفيهية للعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتتضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها يو إف سي 4 مباريات، من بينهم مباراة يو إف سي 251 مدفوعة الأجر و3 مباريات تحت عنوان "ليالي القتال"، تنطلق المباريات الحماسية المنتظرة بمباراة يو إف سي 251 والتي ستقام يوم السبت الموافق 11 يونيو/ حزيران الحالي، لتتبعها مباريات "ليال القتال" بتتابع يوم الأربعاء 15 يوليو/ تموز، ويوم السبت 18 يوليو، ليكون آخرها يوم السبت الموافق 25 يوليو،وسيتم إعلان تفاصيل المباريات والمقاتلين المشاركين خلال الأسابيع القادمة.

والتزامًا بالإرشادات الصحية المتبعة عالميًا، قامت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بإنشاء منطقة آمنة بمساحة 25 كيلومتر مربع على جزيرة ياس، تحتوي على ميدان قتالي، وفندق، ومرافق تدريبية، وعدد من المطاعم التي يسمح بدخولها حصريًا لرياضيي ومدربي وموظفي يو إف سي، بالإضافة إلى بعض عمال جزيرة ياس القائمين على صيانة وتشغيل المرافق المتواجدة بالمنطقة.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "في عامها الثاني، أثبتت شراكتنا مع يو إف سي أنها أحد أنجح الاستثمارات التي قمنا بها مؤخرًا. فخورون أن تكون أبوظبي أول من يستضيف فعالية "جزيرة النزال" وأول من يحتفل بعودة رياضة اليو إف سي للساحة العالمية، والفضل في ذلك يعود لجهود وتعاون شركائنا في يو إف سي."

وأضاف: "قمنا بالتعامل مع الجهات المعنية في حكومة أبوظبي لضمان سلامة الرياضيين والمدربين وموظفي اليو إف سي ومجتمع أبوظبي من خلال اتباع أعلى معايير الصحة والأمان في التخطيط لهذا الحدث. خلال هذا العام، تمكنت أبوظبي من إثبات قدرتها على مواجهة جميع التحديات والحرص على سلامة سكانها وزوارها، ونسعى من خلال هذا الحدث أن نبرز أفضل ما توفره عاصمتنا في الوقت الذي نتطلع فيه لاستقبال العالم في الإمارة عما قريب."

وقال رئيس شركة الفنون القتالية المختلطة دانا وايت: "توصلنا إلى فكرة خوض سلسلة مباريات "جزيرة النزال" في جزيرة ياس لأننا كنا بحاجة إلى وجهة تستطيع استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية في ظل المرحلة الراهنة التي يمر بها العالم. كانت أبوظبي خلال السنوات العشر الماضية رائدة في استضافة مباريات يو إف سي ولذلك هي بلا شك الوجهة الأمثل لإقامة مثل هذه الفعاليات، لاسيما لجهة البنى التحتية التي تُستحدث خصيصًا لهذا الحدث والتي ستكون بمثابة فرصة العمر لجميع الرياضيين والمقاتلين، بدءاً من الحلبة ومنشأة التدريب الخاصة، وصولًا إلى المساحة مُثمَنة الأضلاع في الجزيرة (الأوكتاغون). واثقون من أنها ستكون تجربة لا تنسى، ولا يسعني الانتظار لتقديم مباريات مذهلة مباشرة من جزيرة ياس".