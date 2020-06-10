شكرا لقرائتكم خبر عن «الليجا» تستعيد إثارتها غداً.. وبرشلونة والريال يتأهبان لحرب الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد ثلاثة أشهر من العطلة القسرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، يعود الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كريم بنزيمة وباقي نجوم كرة القدم الإسبانية إلى ملاعب الليجا بدءاً من غد الخميس 11 يونيو /حزيران، وسط قيود صحية صارمة في بلد ضربه «كوفيد-19» في الصميم، ويتوق لعودة المباريات حتى دون جماهير.

عاد عملاقا القارة العجوز برشلونة وريال مدريد لهوايتهما المفضلة: التنافس على لقب الدوري الإسباني. يحل «الكاتالوني» السبت المقبل على مايوركا فيما يستقبل «الملكي» إيبار الأحد، وتقام الخميس مباراة إشبيلية وريال بيتيس، وهي مؤجلة من الجولة 28.

قبل 11 مرحلة على ختام الدوري، يستعيد القطبان منافستهما دون جماهير ووسط قيود صحية صارمة، مع أفضلية لبرشلونة المتصدر المتقدم بفارق نقطتين فقط، لكن الصراع على باقي المراكز الأوروبية يبقى مفتوحاً، في ظل فارق النقاط الخمس بين إشبيلية الثالث وفالنسيا السابع.

بعد 91 يوماً من شلل كروي طال البلاد، تسير إسبانيا على خطى ألمانيا، أولى البطولات الخمس الكبرى التي استأنفت الموسم، على أن تعود بطولتا انجلترا وإيطاليا في الأيام المقبلة.

وحدها فرنسا بين البطولات الكبرى، ألغت الموسم وتوّجت باريس سان جرمان وسط اعتراضات بعض الأندية المتضررة.

يستعد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لرحلة إنزال برشلونة عن عرشه، وذلك بعدما استهل حقبة كورونا بحجر صحي، فيما يأمل ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، بقيادة كتيبة المدرب كيكي سيتيين محاولاً إبقاءها على القمة للموسم الثالث توالياً.

من الإيجابيات القليلة في عزل الشهرين الماضيين، تعافي بعض المصابين، على غرار البلجيكي ادين هازار نجم ريال مدريد المصاب بكسر في كاحله، والأوروجوياني لويس سواريز هداف برشلونة، والذي أجرى جراحة في الغضروف في 12 يناير/ كانون الثاني.

من دون جماهير، سيكون ديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس هجيناً في افتتاح المرحلة مساء الخميس (الساعة 20:00 ت غ- الـ12 ليلاً بتوقيت الإمارات). مواجهة صاخبة جداً في الأيام العادية، لكنها ستكون صامتة هذه المرة وجاذبة لأنظار عشاق الكرة الإسبانية أينما وجدوا.

من جهته، يستضيف برشلونة خصومه وسط أصداء المدرجات الشاسعة لملعبه كامب نو الذي يتسع لنحو مئة ألف متفرج، وسيلعب ريال مدريد مبارياته البيتية على ملعب ألفريدو دي ستيفانو (6 آلاف متفرج)، الواقع ضمن مقره التدريبي فالديبيباس، بسبب الأعمال الجارية لتجديد ملعبه الأساسي سانتياجو برنابيو.

وبعدما كان تقدير الخسائر يبلغ مليار يورو بحال إلغاء الدوري، سيتقلص هذا الرقم إلى 303,4 مليون يورو في حال عودة المستديرة إلى المستطيل الأخضر.