شكرا لقرائتكم خبر عن "ويفا" يتابع تنفيذ مشاريعه لما بعد كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد المرأة الدولي لكرة القدم «ويفا» عن أجندته الرياضية ومشاريعه التي يسعى لتنفيذها لما بعد جائحة كورونا،وقالت ديما السائح المتحدثة الرسمية باسم «ويفا» ان قيادة الاتحاد برئاسة محمد الدليمي واللجنة المساعدة تعمل على استكمال تحضيرات انعقاد الاجتماع الأول لعضوات اللجنة التنفيذية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم والذي يضم في عضويته نخبة من البطلات العالميات وشخصيات لها بصمات واضحة على خريطة الرياضة النسائية العالمية.

وأضافت السائح انه سيجري خلال الاجتماع انتخاب رئيسة للجنة التنفيذية تضطلع بواجباتها في إطار دستور «ويفا» وتسمية الأمين العام لـ «ويفا» من طرف رئيس «ويفا» بحسب الصلاحية المقررة له في دستور الاتحاد.

وأوضحت المتحدثة الرسمية بأن ان رئيس «ويفا» محمد الدليمي سيقوم نهاية العام الحالي بجولة دولية برفقة وفد من الاتحاد لزيارة مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في زيورخ بسويسرا لتوقيع بروتوكول تنسيق وتعاون بين الاتحادين في إطار تحفيز ونشر وتطوير رياضة كرة القدم بين النساء إضافة إلى القيام بـ زيارة كال من ايطاليا وفرنسا وتنزانيا إضافة إلى زيارة أديس أبابا للقاء قيادة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) لشرح أهداف «ويفا» وتأكيد رغبته في تعميق أواصر التعاون الإيجابي ودعم مبادرة «ويفا» في تنظيم دورة كأس الأمم للسيدات لكرة القدم في الوقت الملائم لها والمكان الذي يستضيف هذه الفعالية الدولية المهمة.

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